В Горизбиркоме опровергли сообщение о возможном двойном голосовании на УИК №1491

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин заявил, что жалобы на возможное двойное голосование на УИК №1491 не подтвердились. Избиратель, по его словам, просто не сразу нашел себя в списках избирателей.

- Пришел избиратель, не нашел себя в списках. Член участковой комиссии говорил: "Может вы открепились, поэтому вас нет в списках?". Он говорит, что нет, не откреплялся. Действительно, у него постоянная регистрация на этом участке. И он проголосовал. Никакого двойного голосования там не было, - заявил представитель Горизбиркома.

О подозрениях насчет возможных "каруселей" на УИК №1491 ранее заявлял кандидат в муниципальные депутаты "Оккервиля" Кирилл Волков. Ему показалось, что он видел, как член комиссии выдала бюллетень для муниципальных выборов человеку, пришедшему голосовать по открепительному удостоверению. Свою жалобу с просьбой провести проверку он направил в ТИК № 49.

В субботу, 7 сентября, о вероятной попытке двойного голосования на УИК также сообщали в МО "Гавань". Член УИК № 137 Максим Беляков рассказывал, что прописка в паспорте избирателя не совпала с адресом, указанным книгу на участке. В итоге избирателя с УИК увозила полиция. Член ГИК Кузьмин эту историю пока прокомментировать не смог, сообщив, что в обстоятельствах еще разбираются. Однако он заверил, что этот избиратель точно не проголосовал второй раз.

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