Мейксин объяснил в ЦИК причину недопуска наблюдателей от эсеров

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что некоторых наблюдателей от "Справедливой России - За правду" не допустили в избирательные участки из-за ошибок в документах. Об этом он рассказал на заседании Центризбиркома, трансляция которого шла на сайте комиссии.

Мейксин заявил, что эсеры с первого дня голосования распространяют информацию о недопуске их наблюдателей до выборов. При этом, по словам главы ГИК, в партии умалчивают о причинах такой ситуации. Эсеры допустили "характерные массовые нарушения".

- Были выявлены очень существенные недостатки в документах, которые были поданы кандидатами и партией для представления данных о наблюдателях. <...> Допустим, не было подписи на документах о назначении наблюдателей, отсутствовал номер участковой избирательной комиссии или наблюдатели были направлены сразу на несколько участковых избирательных комиссий, - рассказал Мейксин.

По его словам, у партии была возможность исправить документы. Однако, большая часть бумаг была подана в последний день, сказал председатель Горизбиркома. Он уточнил, что те наблюдатели от эсеров, у которых документы были в порядке, допущены до выборов. Это 392 наблюдателя от партии и 393 - от кандидатов партии, добавил Мейксин.

Он считает, что действия "Справедливой России - За правду" по распространению информации о недопуске наблюдателей - это "недопустимая агитация". Они пытаются привлечь внимание к своей партии, уверен глава ГИК.

Напомним, накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова перечислила аналогичные причины недопуска ряда наблюдателей от эсеров. Она тоже отметила, что в партии не говорят о том, что допустили ошибки в документах.

Скриншот трансляции ЦИК