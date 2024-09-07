ЦИК: В Петербурге недопуск наблюдателей связан с неверно оформленными документами

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что наблюдатели от "Справедливой России — За правду" не были допущены до работы на участках из-за нарушений в документах, которые партия представила в территориальный избирком. Об этом глава ЦИК сказала на брифинге в информационном центре комиссии, передает ТАСС.

Памфилова рассказала, что 6 сентября петербургские эсеры заявляли о недопуске своих наблюдателей на участки Центрального и Красносельского районов. Об ошибках в бумагах они не говорили, отметила председатель Центризбиркома.

"В публичных обращениях, в праведном возмущении и гневе, которые сейчас высказываются со стороны партии, почему-то не говорится о том, что в представленных партией в территориальную комиссию документах по назначению наблюдателей, были выявлены существенные промахи, нарушения в их оформлении", - сказала Памфилова.

В частности, по словам главы ЦИК, в документах отсутствовали подписи кандидатов или не был указан номер УИК, куда направляли наблюдателя. Все, у кого проблем с документами не было, допущены до наблюдения, добавила Памфилова.

Напомним, накануне глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова перечислила жалобы своих партийцев на проходящие в городе выборы. Среди них — недопуск наблюдателей. На это же жаловались и лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, и самовыдвиженец в МО "Звездное" Владимир Леонтьев.

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