Сергей Малинкович проголосовал на выборах губернатора

Кандидат на пост губернатора Петербурга от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в полдень 8 сентября проголосовал на участке № 2256 на 9-й Советской улице в Центральном районе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Кроме губернаторских выборов, он также принял участие в голосовании на досрочных выборах депутатов МО "Смольнинское".

- С огромным удовольствием пришел сегодня на избирательный участок. Я голосую по привычке всегда в последний день голосования. Я считаю, какие бы политические силы мы ни представляли, каким бы силам мы ни симпатизировали, голосовать всегда надо. Надо отдать свой голос, выразить свою позицию, поэтому я всех призываю прийти на избирательные участки и выразить свое мнение, - сказал Малинкович.

Малинкович добавил, что сегодняшний выбор повлияет на развитие города на последующие пять лет.

Отметим, буквально за полчаса до визита Малинковича, на этот же участок пришел депутат Заксобрания Роман Кононенко, действующий глава горкома КПРФ в Петербурге. Он также баллотировался на губернаторский пост, однако не смог стать зарегистрированным кандидатом из-за трудностей в прохождении муниципального фильтра. Оказалось, что оба коммуниста голосуют на одном участке.





Лидер "Коммунистов России" стал третьим из кандидатов на губернаторский пост, кто пришел голосовать. Мундеп Павел Брагин ("Зеленые") и депутат ЗакСа Максим Яковлев (ЛДПР) решили посетить участки во второй день выборов. Действующий глава города Александр Беглов ("Единая Россия") пока не проголосовал.

Текст и фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру