Суд оставил без изменений приговор физику Маслову

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор физику Анатолию Маслову, передает 9 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ученый был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

"Приговор оставлен без изменений", — уведомила пресс-служба.

Сам приговор был вынесен Городским судом Петербурга в прошедшем мае. Само дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия грифа "Совершенно секретно". В августе стало известно о том, что защита Маслова обжаловала решение суда.

Фото: ЗАКС.Ру