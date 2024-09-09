В МО "Адмиралтейский округ" прошли только единороссы

В муниципальном образовании "Адмиралтейский округ" победу на выборах одержали кандидаты "Единой России", следует из предварительных данных ГАС "Выборы". Кроме представителей этой партии на места в совете депутатов претендовали только двое кандидатов.

Депутатами в этом МО станут: Елена Аббясова, Наталья Дубровкина, Серафим Иванов, Петр Кебеш, Андрей Команенко, Руслан Нехай, Сергей Николаев, Елена Сергеева, Светлана Смольникова и Светлана Чедрик. В прошлом созыве "Адмиралтейского округа" никто из них не был.

Отметим, на сайте ТИК № 1, отвечающей за выборы в этом муниципалитете, решение о подведении итогов еще не опубликовано.

Напомним, выборы в "Адмиралтейском округе" сопровождались скандалами с самого начала. Глава муниципалитета Евгений Барканов и члены его команды не смогли одержать победу на праймериз "Единой России", после чего вышли из партии. Выборы в округе были объявлены позже других муниципалитетов. Команда Барканова в итоге выдвинулась от "Справедливой России", но всех кандидатов этой партии в МО сняли с выборов по решению суда. Не допущены до финального этапа гонки были в итоге 22 кандидата от разных политических сил.

Из-за нехватки зарегистрированных кандидатов в муниципалитете был риск переноса выборов. Однако за день до начала голосования выяснилось, что территориальная комиссия пересмотрела решение об отказе в регистрации представителю партии "Родина" и вернула его в гонку.

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