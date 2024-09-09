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Новости 17:02

Суд вернул протокол на Вишневского* по статье о недонесении на самого себя

фото ЗакС политика Суд вернул протокол на Вишневского* по статье о недонесении на самого себя

Василеостровский районный суд Петербурга не стал рассматривать административный протокол в отношении депутата Заксобрания Бориса Вишневского* по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии. Материалы дела были подготовлены Министерством юстиций. 

Суд решил вернуть дело еще 30 августа, однако отметка об этом появилась на сайте Василеостровского суда только 9 сентября. Парламентария хотели привлечь к отвественности за то, что он не сообщил о намерениях осуществлять деятельность иностранного агента до того, как его признали таковым. По этой статье ему мог грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. 

Напомним, Вишневский* пытался оспорить свой новый статус, однако суд ему отказал. 

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис (внесен в реестр иностранных агентов) Лазаревич 




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