Суд вернул протокол на Вишневского* по статье о недонесении на самого себя

Василеостровский районный суд Петербурга не стал рассматривать административный протокол в отношении депутата Заксобрания Бориса Вишневского* по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии. Материалы дела были подготовлены Министерством юстиций.

Суд решил вернуть дело еще 30 августа, однако отметка об этом появилась на сайте Василеостровского суда только 9 сентября. Парламентария хотели привлечь к отвественности за то, что он не сообщил о намерениях осуществлять деятельность иностранного агента до того, как его признали таковым. По этой статье ему мог грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, Вишневский* пытался оспорить свой новый статус, однако суд ему отказал.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру