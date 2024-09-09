Совет "Большой Охты" обновится на 80%

В муниципальный совет МО "Большая Охта" прошли только двое депутатов прошлого созыва, об этом свидетельствуют данные ГАС "Выборы". Так, отметка об избрании появилась напротив имен кандидатов "Единой России" Яны Козинец и Натальи Ивановой.

От единороссов также избрались Елена Добровольская, Елена Иванович, Алексей Ким, Мария Кочергина и Алексей Паршин. Удалось попасть в совет, судя по представленным данным, представительнице "Справедливой России - За правду" Елене Федотовой. Также места депутатов займут двое самовыдвиженцев: Константин Ефимов и Дмитрий Кислов. Решение о подведении итогов на сайте ТИК №44 еще не опубликовано.

Напомним, глава МО "Большая Охта" и бывший депутат Заксобрания Петербурга Мария Щербакова снялась с выборов по собственному желанию незадолго до дня голосования. Отказ в регистрации на этих выборах получили бывший глава муниципалитета Николай Паялин, а также депутат от "Справедливой России" Манефа Королева.

фото ЗАКС.Ру