В КПРФ заявили, что выборы говорят о необходимости отмены муниципального фильтра

Итоги прошедших выборов губернатора Петербурга свидетельствуют о необходимости отмены так называемого муниципального фильтра, говорится в посте в Telegram-канале городского отделения КПРФ. Также в сообщении выражаются сомнения относительно того, насколько итоги выборов отображают настроения в обществе.

"Что касается губернаторской кампании, то ее итоги подтверждают правоту коммунистов в том, что пресловутый муниципальный фильтр должен быть отменен", — говорится в публикации.

Также в партии заявили об отсутствии оснований для того, чтобы считать результаты муниципальных выборов отображающими "реальные настроения общества". На этих выборах КПРФ получила 10 мандатов.

Напомним, что глава горкома КПРФ Роман Кононенко намеревался участвовать в выборах губернатора, однако не смог из-за непрохождения муниципального фильтра.

Фото: ЗАКС.Ру