Беглов возглавил медиарейтинг в СЗФО по итогам августа

Губернатор Александр Беглов возглавил медиарейтинг глав регионов Северо-Западного федерального округа по итогам августа, сообщила 10 сентября "Медиалогия". Глава Ленинградской области Александр Дрозденко оказался на третьем месте, уступив второе губернатору Вологодской области Георгию Филимонову.

"Медиалогия" привела инфоповоды, которые более других были замечены в инфополе. Это разработка социальных проектов, отправление группы врачей в Курскую область и сообщение о готовности принять детей из этого региона. Также на позицию Беглова в рейтинге повлияло открытие технологического IT-хаба на Васильевском острове.

Глава Ленобласти Дрозденко упоминался в СМИ в связи с празднованием годовщины создания региона. Также о нем писали в связи с запретом работы мигрантам в такси, а также в связи с поручением провести реновацию школы в Ивангороде.

Фото: ЗАКС.Ру