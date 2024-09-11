Горсуд удовлетворил требование прокуратуры по делу Скочиленко

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционное представление на приговор по делу художницы Александры Скочиленко, передает 11 сентября объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Суд удовлетворил представление прокурора.

Прокурор полагала, что приговор законен и обоснован. В резолютивной части сотрудница надзорного ведомства просила указать период отбытия Скочиленко дополнительного вида наказания с момента отбытия основного наказания, связанного с лишением свободы. Также художницу просили признать виновной в дискредитации армии, совершенной по мотивами политической вражды (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Защита Скочиленко просила вынести оправдательный приговор.

"Суд апелляционной инстанции приговор изменил, удовлетворив апелляционное представление прокурора", — сообщили в судебной пресс-службе.

В ноябре 2023 года Василеостровский суд приговорил Скочиленко к семи годам лишения свободы из-за подмены ценников на листовки с пацифистским содержанием в одном из магазинов. В начале августа художница выехала за границу в рамках масштабного обмена заключенными.

Фото: ЗАКС.Ру