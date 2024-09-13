В России отметили увеличение количества новых опасных штаммов коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что в России резко увеличилось количество вариантов возбудителя коронавирусной инфекции, которые способны обходить иммунитет, об этом 13 сентября пишут "РИА Новости" со ссылкой на заявление ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за последние две-три недели количество вариантов возбудителя коронавируса выросло в 2,5 раза. Также специалисты отметили, что новые штаммы имеют особые мутации, что позволяет вирусу обходить ответ иммунной системы.

Также специалисты отметили, что некоторые из новых штаммов имеют повышенную инфекционность.

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