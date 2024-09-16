Представительница "Единой России" Смирнова возглавила МО "Лиговка-Ямская"

Депутат от "Единой России" Екатерина Смирнова возглавила МО "Лиговка-Ямская" по итогам заседания 16 сентября, сообщил Telegram-канал "Наш дом — Лиговка-Ямская". Прошедшее заседание стало первым после прошедших муниципальных выборов.

"Выбрали нового главу муниципального образования. Им, ожидаемо, стала Екатерина Смирнова", — написали авторы канала.

На заседании присутствовали девять депутатов.

Смирнова позиционирует себя как коренную ленинградку из семьи геофизиков. В 2008 году она закончила учебу на факультете социальных наук в РГПУ имени А. И. Герцена. Работала в издательстве "Питер", информационном агентстве "Северо-Запад медиа" и в пресс-службе Российского института сценических искусств. Политик замужем, в браке растит двух сыновей.

"Сегодня Екатерина является активным сторонником сохранения особой ленинградской-петербургской культуры. Своей сильной стороной признает умение общаться с людьми и помогать в решении их проблем. Имеет уникальный организаторский опыт", — говорится в биографии депутатки, опубликованной в ее сообществе во "ВКонтакте".

Также в биографии сообщается, что Смирнова входит в попечительский совет "Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров".

В марте 2024 года шестой созыв "Лиговки-Ямской" был распущен из-за непроведения заседаний. Последнее заседание, устроенное депутатами, одновременно стало первым за почти три года.

Фото: Екатерина Смирнова | Лиговка-Ямская