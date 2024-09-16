Центробанк: В августе цены продолжали расти

Потребительские цены в России выросли в минувшем августе на 0,2 %, говорится в сообщении Центробанка от 16 сентября. В июле цены выросли на 1,14 %.

"С поправкой на сезонность в годовом выражении <...> прирост цен в августе составил 7,6 % (в июле — 16,2 %, в II квартале 2024 года — 8,7 %, в I квартале 2024 года — 5,9 %)", — говорится в сообщении регулятора.

Величина роста цен в июле в основном была обусловлена повышением коммунальных тарифов. Отметим, что в Петербурге индексация в 2024 году не проводилась. По итогам августа годовая инфляция составила 9,05 %.

Как отметили в ЦБ, по некоторым группам товаров и услуг рост цен в последнем месяце лета только усилился. Это говорит о том, что уровень внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров, говорится в комментарии.

Годовая инфляция по итогам 2024 года может составить 6,5-7 %, ожидают в ЦБ. В 2025 году этот показатель рассчитывают снизить до 4-4,5 %.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила возможность новых повышений ключевой ставки для того, чтобы снизить инфляцию до 4 %. Сейчас размер ключевой ставки составляет 19 %, его вновь повысили в пятницу, 13 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру