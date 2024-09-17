Бывший член ГИК Марина Жданова возглавила МО "Звездное"

Новый созыв депутатов МО "Звёздное" на своем первом заседании 14 сентября избрал новую главу округа. Ей стала бывшая член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марина Жданова, сообщили в социальных сетях муниципалитета. Заместителем стал Тигран Мануков, который до недавнего времени занимал пост и.о. главы округа. Оба избрались от "Единой России".

На момент избрания Жданова была заместителем директора Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района. До этого она многие годы была членом Горизбиркома, который покинула по собственному желанию в 2021 году после критики главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Всего по итогам выборов единороссы в этом округе получили 16 мест в совете. Также там избрались двое самовыдвиженцев и по одному депутату от партии "Новые люди" и ЛДПР.

Ранее пост главы МО "Звездное" занимал Максим Разинков, который стал фигурантом уголовного дела по статьям о злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

Константин Леньков / Фото МО "Звездное"