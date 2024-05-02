Разинков будет судиться с коллегами из МО "Звездное"

Бывший глава МО "Звездное" Максим Разинков, находясь в стенах следственного изолятора, пытается оспорить свое увольнение с должности. С момента его ареста в муниципалитете успела смениться власть. Фактически главой округа стал 25-летний выходец из МГЕР. Разинков считает, что коллеги не имели оснований для лишения его полномочий.

Накануне, 1 мая Московский районный суд Петербурга продлил на два месяца арест бывшему главе МО "Звездное" Максиму Разинкову. Обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий (ч.2 ст.285 УК) и получении взятки (ч.5 ст.290 УК) муниципал пробудет в СИЗО до 2 июля, сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дело о превышении должностных полномочий завели на Разинкова еще в ноябре 2023 года из-за предполагаемого фиктивного трудоустройства тещи депутата Госдумы Александра Тетердинко в местную администрацию. О деле про взятку стало известно в конце марта. По версии следствия, в 2019 году Разинков требовал от подчиненного взятку под угрозой увольнения. В СИЗО главу округа отправили 30 марта.

Дорогу молодым

Через неделю после отправки Разинкова в СИЗО, в муниципалитете решили сменить руководство. Местный совет 4 апреля принял решение о досрочной отставке Разинкова. Документ решили опубликовать на сайте не в самом очевидном разделе. Вместо реестра решений муниципального совета этот документ разместили в недрах раздела о противодействии коррупции, где в основном публикуют различные регламенты и НПА, например, о порядке предоставления отчетов о имущества и доходах. Отметим, другое решение, принятое на том же заседании 4 апреля, опубликовано в привычном разделе сайта.

В решении о досрочном прекращении главы муниципалы указали, что Разинков снят с должности в связи " с несоблюдением ограничений и запретов и неисполнением обязанностей, которые установлены законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции". Уточняется, что решение принято согласно соответствующему пункту в уставе муниципалитета, по которому основанием для отправки в отставку может стать как раз о неисполнении антикоррупционных требований.

В этом же решении совет назначил 25-летнего депутата Тиграна Манукова исполняющим обязанности главы МО. Таким образом, он стал одним из самых молодых руководителей в местном самоуправлении Петербурга. Сам Мануков избирался в совет в 2019 году от "Единой России". За несколько лет до этого Мануков присоединился к "Молодой гвардии "Единой России".

Истец в застенках

С отставкой не согласился сам Разинков, для семьи которого, по информации ЗАКС.Ру, зарплата главы муниципального образования - единственный источник дохода. Муниципал решил обратиться в Московский районный суд с требованием признать незаконным решение совета о снятии его с должности. В своем иске (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) Разинков указал, что коллеги не привели подтверждений того, что он как-либо нарушил антикоррупционное законодательство, а также, по его мнению, рассмотрение вопроса прошло с нарушением процедуры. В частности, о внесении этого вопроса в повестку не сообщалось непосредственно главе округа и губернатору Петербурга.

"С проектом решения представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку заблаговременно не ознакомили, не предоставили главе муниципального образования возможность дать объяснение по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку, за решение проголосовало 12 депутатов, менее двух третей от установленной численности [решение считалось бы принятым при участии более двух третей депутатов]", - говорится в иске.

Суд приступит к рассмотрению иска 29 мая. До итогов рассмотрения этого дела совет не сможет избрать нового главу округа и Мануков будет в статусе и.о.

Напомним, в сентябре 2024 года в МО "Звездное" пройдут выборы депутатов совета. На праймериз "Единой России" в этом округе уже заявился действующий депутат Тигран Мануков, а также двое бывших членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии: Марина Жданова и Алла Егорова. Жданова, по информации источника ЗАКС.Ру, входит в ближний круг депутата Тетердинко.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру