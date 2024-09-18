В петербургской гимназии на Казанской начали демонтаж потолка

Во Второй гимназии Петербурга оценивают ущерб после обрушения потолка, об этом 18 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию города.

Сейчас в гимназии занимаются демонтажем потолочной конструкции и оценивается ущерб. Область обрушения составила 10 квадратных метров. Питание школьников пока что осуществляется в другом помещении.

По данным издания, последний раз потолок ремонтировали еще в середине нулевых – в 2005 году. Ремонт делали сами родители, поэтому установить, кто конкретно им занимался – невозможно.

Напомним, что в среду, 17 сентября, во Второй гимназии на Казанской улице в Петербурге в столовой обвалился потолок. Петербургские следователи провели осмотр помещений школы.

Фото: скриншот видео ГСУ СК РФ по Петербургу