Малькевич вошел в состав парламентской комиссии по вопросам законности

Новоизбранный депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич стал членом комиссии парламента по вопросам законности и правопорядка, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Малькевича делегировали в состав органа на заседании 19 сентября.

Накануне Малькевич получил из рук председателя парламента Александра Бельского депутатское удостоверение. Он стал членом фракции "Единая Россия". Малькевич занял место во втором ряду, рядом с Владимиром Носовым.

Напомним, Малькевич стал депутатом Заксобрания по итогам довыборов, которые прошли с 6 по 8 сентября на территории Кировского и Красносельского районов. Место в парламенте стало вакантным после досрочного сложения полномочий единоросса Алексея Далматова.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру