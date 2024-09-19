В Центральном районе обновят 37 км теплосетей до 2028 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился планами обновить в ближайшие годы 500 км теплосетей, в том числе реконструировать 37 км в Центральном районе, сообщили в пресс-службе Смольного 19 сентября

"Мы поставили задачу — темпы обновления сетей должны преобладать над темпами их старения, и последовательно ее решаем", - сказал Беглов.

По словам главы города, энергетики проводят "залповую" реконструкцию трубопроводов и наращивают объемы диагностики теплосетей.

Отметим, что АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" с декабря 2023 года принадлежит городу. При этом доля присутствия "Теплосети" конкретно в Центральном районе составляет более 255 км трубопроводов, и 50% из них сильно изношены. По информации Смольного, в Центральном районе планируется установить 220 "умных помощников", которые будут следить за состоянием теплосети.

Правительство анонсировало до конца 2024 года завершение реконструкции магистрали "1 Главная" и выход в активную фазу ремонта магистрали "Рылеевская". В разработке проекты для обновления "Апраксинской" и "Сенной" тепломагистралей, а также замена распределительных сетей "2-я Советская", "Гагаринская" и магистральной "Александра Невского".

Напомним, что гендиректор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков докладывал, что энергетики готовы к началу периодического протапливания.

фото с сайта Смольного