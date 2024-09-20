Беглов считает, что разработка БПЛА в Петербурге станет конкурентоспособной отраслью экономики

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что разработка и эксплуатация беспилотных устройств в городе станет конкурентоспособной отраслью экономики, об этом 19 сентября сообщали в пресс-службе Смольного.

"Осенью 2023 года была утверждена Программа развития беспилотной авиации в Санкт-Петербурге. Основная цель программы – создать в городе новую, конкурентоспособную отрасль экономики", – сказал Александр Беглов.

Он также отметил, что среди задач есть проведение различных научно-исследовательских работ и внедрение результатов в производство. Сейчас более 25 тысяч студентов в Петербурге учатся по направлениям, которые связаны с беспилотными системами.

Напомним, что президент России Владимир Путин посетил предприятие, на котором занимаются производством БПЛА в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру