Приговор Фургалу оставили в силе

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом сообщило ТАСС 20 сентября.

Вместе с жалобой от стороны защиты Фургала суд рассматривал кассационные жалобы предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова. Напомним, что в деле они фигурируют как соучастники бывшего губернатора.

Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи. Фургал подключился из СИЗО №2 в Москве, Палей и Кадыров - из колоний в Хабаровском крае. Судебная коллегия решила приговор в отношении осужденных оставить без изменений, а кассационные жалобы не удовлетворять.

Адвокат Фургала сообщила, что защита будет обжаловать это решение.

Напомним, в феврале 2023 года Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Московский областной суд оставил этот приговор в силе.

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