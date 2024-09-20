Комздрав рекомендовал усилить контроль закупок антирезусного иммуноглобулина

Петербургский комитет по здравоохранению рекомендовал усилить контроль за своевременностью закупок антирезусного иммуноглобулина, сообщил 20 сентября в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Андрей Рябоконь. Препарат используют для снижения риска выкидыша или осложнений при беременности у женщин, чей резус-фактор отличается от резус-фактора у ребенка.

"Медучреждениям Северной столицы рекомендовано усилить контроль за закупками антирезусного иммуноглобулина", — написал депутат со ссылкой на ответ комздрава на свой запрос.

В комитете сообщили депутату о том, что семь из 15 городских медицинских учреждений испытывают затруднения с поставками препарата. Это объяснили тем, что средство производится не только в России, но и за рубежом.

О проблемах с поставками препарата сообщала в середине августа "Фонтанка".

В середине сентября Рябоконь предлагал ввести в Уголовный кодекс статью об ответственности за фальсификацию продуктов. Перед этим, в августе, он выступал за то, чтобы делать соседей наследниками выморочного жилья, оставшегося после смерти сособственников.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру