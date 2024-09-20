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Комздрав рекомендовал усилить контроль закупок антирезусного иммуноглобулина

фото ЗакС политика Комздрав рекомендовал усилить контроль закупок антирезусного иммуноглобулина

Петербургский комитет по здравоохранению рекомендовал усилить контроль за своевременностью закупок антирезусного иммуноглобулина, сообщил 20 сентября в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Андрей Рябоконь. Препарат используют для снижения риска выкидыша или осложнений при беременности у женщин, чей резус-фактор отличается от резус-фактора у ребенка.

"Медучреждениям Северной столицы рекомендовано усилить контроль за закупками антирезусного иммуноглобулина", — написал депутат со ссылкой на ответ комздрава на свой запрос.

В комитете сообщили депутату о том, что семь из 15 городских медицинских учреждений испытывают затруднения с поставками препарата. Это объяснили тем, что средство производится не только в России, но и за рубежом.

О проблемах с поставками препарата сообщала в середине августа "Фонтанка".

В середине сентября Рябоконь предлагал ввести в Уголовный кодекс статью об ответственности за фальсификацию продуктов. Перед этим, в августе, он выступал за то, чтобы делать соседей наследниками выморочного жилья, оставшегося после смерти сособственников.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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