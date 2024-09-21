Бастрыкин заинтересовался падением блокадницы из автобуса на Комендантском

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с жительницей блокадного Ленинграда, которая выпала из автобуса на Комендантском проспекте, об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 19 сентября на Комендантском проспекте 84-летняя пенсионерка заходила в автобус, а водитель в это время начал движение, не закрыв при этом дверь. По итогу блокадница выпала из автобуса и попала в больницу.

Сейчас петербургские следователи уже проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ