Визит силовиков прервал "мистический бал" на Васильевском острове

Сотрудники полиции Петербурга навестили в ночь на 22 сентября мероприятие в отеле на Васильевском острове, сообщила "Фонтанка". Мероприятие под названием Inferno проходило во "Дворце Трезини" на Университетской набережной.

По информации издания, сотрудники полиции обнаружили внутри здания "состоятельных людей" в масках и черных нарядах, а также разнообразные секс-игрушки. Стоимость билетов для участников составляла от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Мероприятие пришлось прервать. При этом, как уточняет издание, визит силовиков не вылился в составление протоколов или же задержания.

В декабре 2023 года в России разразился скандал из-за так называемой "голой вечеринки", участниками которой стали некоторые знаменитости. По итогам клубу, в котором проходило мероприятие, пришлось сменить название. Российское авторское общество подавало крупный иск к заведению. Один из исков к участникам подавался во Всеволожский городской суд Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру