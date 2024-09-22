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Новости 17:13

Бастрыкин поставил на контроль проверку из-за благоустройства Муринского парка

фото ЗакС политика Бастрыкин поставил на контроль проверку из-за благоустройства Муринского парка

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с жалобой на благоустройство Муринского парка, говорится в сообщении ведомства от 22 сентября. Сама проверка была начата в связи с жалобой петербуржца на ненадлежащее, по его мнению, выполнение работ.

По версии автора обращения, благоустройство производилось без проведения общественных слушаний, при этом в ходе работ газоны были заменены на специальное покрытие, а корни деревьев якобы повреждены. "Заявителем высказывается опасение, что средства, выделенные на проведение благоустройства, израсходованы не по целевому назначению", — отмечается в сообщении СК.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Бастрыкин поручил и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ее результатах.

О реакции Бастрыкина на поступившую жалобу стало известно еще в конце июня. Тогда силовик поручил доложить о ходе и результатах организованной проверки. Позже появилась информация о визите следователей в парк в связи с проверкой.

Фото: Пресс-служба СК


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