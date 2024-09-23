"Не ожидал, что у нас предусмотрено такое наказание": Депутат Павлов о сутках ареста для метательницы яиц

Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов рассказал ЗАКС.Ру, что был удивлен, когда узнал об аресте женщины на двое суток за то, что она бросала куриные яйца в участников марафона. Ее признали виновной в мелком хулиганстве. Павлов был одним из тех, кто просил МВД привлечь ее к ответственности.

— Очень жаль, правда, я, честно говоря, не ожидал, что у нас предусмотрено такое наказание. Когда бегуны пожаловались — вынужден был написать такое заявление как один из организаторов. Не ожидал, я думал в принципе достаточно штрафа минимального, потому что двое суток давать... Очень жаль, что у нас так жестко, — сказал Павлов корреспонденту ЗАКС.Ру.

По мнению Павлова, решение суда может быть связано с общественным резонансом действий петербурженки. Он допустил, что арест можно расценивать как назидание, чтобы не допустить повторных случаев такого хулиганства.

Напомним, Московский районный суд Петербурга арестовал на двое суток местную жительницу Алису Митчинкову за то, что 15 сентября она несколько раз бросила яйца в участников 97-го марафона "Пушкин — Петербург". Сама Митчинкова в суде пояснила, что в тот день у нее был единственный выходной, а громкие звуки за окном мешали ей отдыхать. С учетом времени после задержания, женщину отпустили из зала суда.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру