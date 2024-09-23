ЗакС подготовит изменения в законодательство об автошколах

Рабочая группа при комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга подготовит документы для упорядочения деятельности автошкол, написал депутат ЗакСа Алексей Цивилев на своей странице "ВКонтакте".

Поводом для обсуждения стало повышение цен на обучение в ряде городских школ - в августе они выросли до 60 тысяч рублей.

Представители автошкол и эксперты, участвовавшие в заседании, отметили, что новая цена вполне обоснована. Она складывается из заработной платы инструкторов, затрат на материально-техническое оснащение и соблюдения нормативов, необходимых для обеспечения высокого уровня подготовки водителей.

"Наша общая задача — сделать так, чтобы школы конкурировали не ценой, а качеством обучения и клиентоориентированностью", – объяснил Цивилев.

В комитете по образованию признали, что процесс получения лицензии автошколами сейчас носит формальный характер, а у ведомства нет полномочий для полного контроля за их деятельностью. Разработкой законопроекта, усиливающего контроль в этой сфере и планирует заняться рабочая группа.

Ранее депутат Цивилев обращался в УФАС с просьбой проверить, нет ли признаков нарушения антимонопольного законодательства в резком росте цен на обучение в автошколах.

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