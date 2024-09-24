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Муниципал 14:30

Гладунов призвал муниципалов не считать себя политиками

фото ЗакС политика Гладунов призвал муниципалов не считать себя политиками

Депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Гладунов обратился к новоизбранным главам муниципальных образований с просьбой не считать себя политиками после избрания. По его мнению, в стране хватает людей, которые могут заниматься политикой. Об этом он объявил на круглом столе с главами МО в городском парламенте 24 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

— Хотел бы предостеречь всех от того, чтобы считать себя политиками высокого уровня. Вот политикой есть, кто занимается - это президент, есть Государственная дума, Совет Федерации, правительство - вот они пусть и занимаются как положено политикой. А на муниципальном уровне, ну это мое мнение, нужно заниматься вопросами на земле, - сказал Гладунов. 

Ранее с похожим высказыванием выступал спикер Заксобрания Александр Бельский. Перед выборами он заявлял, что в муниципальных выборах политики нет

Напомним, по итогам формирования обновленных муниципальных советов  в Петербурге появилось 30 новых глав МО. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру

фото ЗАКС.Ру


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