ЗакС в первом чтении принял законопроект о праве муниципалов отмечать общероссийские праздники

Петербургский парламент 25 сентября поддержал в первом чтении проект закона, который позволяет муниципальным образованиям тратить бюджетные средства на организацию мероприятий, приуроченных к общероссийским праздникам, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас в их полномочия входит лишь проведение событий, связанных с памятными датами местного значения.

Как пояснил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, проектом закона предлагается устранить "коллизию", по которой муниципальные закупки на проведение общероссийских праздников, которые выходят за рамки муниципальных полномочий, становились объектом проверок со стороны надзорных органов.

ЗАКС.Ру уже рассказывал об этой инициативе.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру