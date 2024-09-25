Людмила Смирнова возглавила МО "Смольнинское"

Новым главой МО "Смольнинское" стала избранная в совет от "Единой России" Людмила Смирнова, передает 25 сентября корреспондент ЗАКС.Ру. Решение об этом приняли муниципальные депутаты по итогам первого заседания в седьмом созыве.

В пользу Смирновой проголосовали 19 депутатов из числа всех 20, присутствовавших на заседании. Ее соперница Елена Мамедова не получила ни одного голоса, один бюллетень оказался испорчен. Последняя, как старейший депутат муниципалитета, вела собрание и сама предложила кандидатуру Смирновой. В свою очередь, внести имя Мамедовой в списки предложил с места кандидат Константин Деше.

На выборах в сентябре 2024 года Смирнова получила 2 045 голосов избирателей, следует из данных ГАС "Выборы". Всего в совете оказались 20 депутатов, 16 из которых баллотировались от ЕР. Еще по одному депутату были избраны от "Коммунистов России", "Новых людей" и ЛДПР, также среди них оказался один самовыдвиженец.

Смирнова родилась в Красноярском крае в 1981 году, в Петербурге она окончила Гуманитарный университет профсоюзов и РАНХиГС. На момент избрания в муниципальный совет работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе № 174 Центрального района имени И. К. Белецкого. В 2022 году оказалась в числе победителей II этапа XVII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" по Петербургу. Конкурс проводит Минпросвещения совместно с РПЦ.

В 2024 году Смирнова была участницей "Школы управленческого мастерства" — специального проекта для будущих управленцев в сфере образования. Сам проект реализуется при поддержке профильного комитета Петербурга.

О том, что прежний глава "Смольнинского" Григорий Ранков не смог избраться в совет, стало известно 9 сентября. По итогам выборов за него проголосовали 867 человек. Отметим, что предыдущий, шестой совет муниципалитета был распущен в минувшем марте в связи с непроведением правомочных собраний на протяжении длительного времени. Депутаты этого созыва не могли баллотироваться повторно, однако Ранков не был избран в 2019 году, а свой пост продолжал занимать из-за того, что депутаты не смогли избрать из своего числа нового главу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру