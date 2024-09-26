Застройщик получил разрешение на реконструкцию исторических домов на Рижском проспекте

ООО "Цесма", дочерняя компания Setl Group, получила разрешение на реконструкцию двух дореволюционных зданий на Рижском проспекте, 26, в Адмиралтейском районе, сообщает 26 сентября "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

Проект предполагает строительство 10-этажного жилого комплекса площадь 46,8 тысяч кв. м, в котором будет 417 квартир, включая 10 апартаментов, и паркинг на 151 одно место.

Setl Group получила разрешение от Гостройнадзора на реконструкцию двух дореволюционных зданий на Рижском проспекте, 26б. Речь идет о Механическом меднолитейном заводе В. Т. Однера (переулок Лодыгина, 4) и соседнем доме, возведенном по проекту техника Г.И. Котенкина (Курляндская улица, 5).

Несмотря на одобрение от Смольного, проект с 2021 года сталкивается с критикой со стороны градозащитников, которые оспаривают снос дома Лапина - одного из объектов в периметре застройки, ставшего вещдоком в рамках уголовного дела, которое СК возбудил против должностных лиц КГИОП. Пока разбирательство продолжается, любые работы на объекте запрещены.

Градозащитники неоднократно подавали жалобы в суды, требуя признать дом Лапина историческим памятником, однако их требования были отклонены. Несмотря на это, активисты надеются, что Следственный комитет, который ведет расследование в отношении КГИОП, восстановит исторический статус здания. В Setl Group заверили, что все работы будут проводиться в рамках законодательства и начнутся только после завершения судебных разбирательств.

Эксперты отмечают, что спрос на жилье в этой локации будет высоким, особенно с учетом дефицита земли в центре Петербурга, хотя интерес покупателей будет зависеть от ценовой политики застройщика.

фото с сайта Смольного