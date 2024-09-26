ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:54

Застройщик получил разрешение на реконструкцию исторических домов на Рижском проспекте

фото ЗакС политика Застройщик получил разрешение на реконструкцию исторических домов на Рижском проспекте

ООО "Цесма", дочерняя компания Setl Group, получила разрешение на реконструкцию двух дореволюционных зданий на Рижском проспекте, 26, в Адмиралтейском районе, сообщает 26 сентября "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

Проект предполагает строительство 10-этажного жилого комплекса площадь 46,8 тысяч кв. м, в котором будет 417 квартир, включая 10 апартаментов, и паркинг на 151 одно место. 

Setl Group получила разрешение от Гостройнадзора на реконструкцию двух дореволюционных зданий на Рижском проспекте, 26б. Речь идет о Механическом меднолитейном заводе В. Т. Однера (переулок Лодыгина, 4) и соседнем доме, возведенном по проекту техника Г.И. Котенкина (Курляндская улица, 5).

Несмотря на одобрение от Смольного, проект с 2021 года сталкивается с критикой со стороны градозащитников, которые оспаривают снос дома Лапина - одного из объектов в периметре застройки, ставшего вещдоком в рамках уголовного дела, которое СК возбудил против должностных лиц КГИОП. Пока разбирательство продолжается, любые работы на объекте запрещены.

Градозащитники неоднократно подавали жалобы в суды, требуя признать дом Лапина историческим памятником, однако их требования были отклонены. Несмотря на это, активисты надеются, что Следственный комитет, который ведет расследование в отношении КГИОП, восстановит исторический статус здания. В Setl Group заверили, что все работы будут проводиться в рамках законодательства и начнутся только после завершения судебных разбирательств.

Эксперты отмечают, что спрос на жилье в этой локации будет высоким, особенно с учетом дефицита земли в центре Петербурга, хотя интерес покупателей будет зависеть от ценовой политики застройщика.

фото с сайта Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама