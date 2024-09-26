Муниципалы могут получить право утверждения заместителей глав МА

Муниципальные советы Петербурга могут получить право участвовать в формировании местных администраций, рассказали 26 сентября в прокуратуре города. Согласно сообщению, поправки в закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" были разработаны депутатами Заксобрания с учетом предложения надзорного ведомства и направлены на рассмотрение городским парламентом.

Поправки предусматривают возможность закрепления в уставах муниципалитетов права депутатов участвовать "в формировании местной администрации, в том числе в утверждении или согласовании назначения на должность заместителей главы местной администрации", говорится в сообщении прокуратуры. Также предполагается возможность закрепления в уставах форм и порядка подобного участия.

Изменения направлены на приведение петербургского закона в соответствие с федеральным законодательством. В июле соответствующие изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" подписал президент Владимир Путин.

Разработанные поправки в петербургский закон направлены в ЗакС для рассмотрения в первом чтении, отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно о планах жилищного комитета лишить петербургские муниципалитеты полномочий в сфере благоустройства. В тот же день в Заксобрании заявили, что предпосылки к проведению муниципальной реформы в городе отсутствуют.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру