Депутат Кононенко о семье, маткапитале и вопросах, по которым у депутатов разногласий нет

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Депутат Заксобрания Петербурга, первый секретарь горкома КПРФ Роман Кононенко рассказал, как парламент и городские власти поддерживают петербургских родителей, а также поделился своим отношением к существующим мерам поддержки. Подробнее об этом и других темах в Год семьи - в интервью ЗАКС.Ру.

- В петербургском парламенте постоянно ищут новые способы поддержки семей. Какие, на ваш взгляд, были приняты ключевые решения в этом направлении в последнее время?

- Я могу вам привести пример очень интересный - прошедшее заседание. Это, конечно, было одно из первых чтений. Но, тем не менее, мы, например, ввели бесплатный проезд для детей многодетных семей в общественном транспорте в нашем городе. До 18 лет, при условии того, что они обучаются в образовательных учреждениях. Мы считаем, что это интересная мера поддержки. И она, безусловно, будет у нас востребована. И вообще наша деятельность в целом пронизана вопросами поддержки детей, семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это все вопросы, которые постоянно рассматриваются в Законодательном собрании. И по таким вопросом практически всегда все фракции голосуют за: где-то поддержать, где-то выделить дополнительные средства. Тут, как правило, нет места для политических разногласий.

- Вы не считаете, что это какой-то новый тренд? Постоянная работа?

- Постоянно, да. Постоянно парламент занимается тем, что он совершенствует законодательство. И в прошлом году, и позапрошлом. И десять лет назад мы эти вопросы рассматривали. И я же начинал здесь работать еще помощником. Еще тогда постоянно такие вопросы в повестке дня у нас стояли.

- Чаще всего инициативы исходят из Смольного, от губернатора. Возникает вопрос, почему депутаты этим не занимаются, почему от них реже исходят такие предложения, чем от Смольного?

- Все дело в том, что все эти инициативы требуют финансирования. Да, есть длинный способ, когда депутаты сами выступают с инициативами. И тебе нужно пробить это финансирование в исполнительной власти, доказать, отстоять, убедить, переубедить… Если денег не дают, то никакая инициатива не пройдет. Когда есть добро на деньги - такая инициатива может уже выйти на рассмотрение здесь. Исполнительная власть сама видит: на такую меру поддержки у нас имеются необходимые средства и ресурсы. И они, соответственно, ее предлагают.

- Немного о партийной работе. До недавнего времени вы возглавляли фракцию КПРФ. Могли бы рассказать о партийных проектах в этом направлении? Может, что-то удалось сделать, что-то еще предстоит?

- Мы такими вопросами постоянно занимаемся и на федеральном уровне, в Государственной думе. Наша фракция при распределении комитетов получила под руководство думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Его возглавляет Нина Александровна Останина. Важный комитет, который занимается теми самыми вопросами, о которых мы сегодня говорим. Многое удается на федеральном уровне, Нина Останина действительно большую работу проводит, она на слуху всегда, всегда поднимает вопросы, не стесняясь ничего, даже самые щекотливые темы.

- Один из самых медийных депутатов...

- Да, да, да. Потому что комитет важный. Наша партия активно занимается и патриотическим воспитанием молодежи, и детей, в частности, У нас есть и пионерская организация, в меру сил и возможностей. Сегодня пионерия, конечно, не такая, как она была раньше, но тем не менее мы так же занимаемся этим вопросом и досуг организуем, и культурно-просветительские мероприятия, ну и воспитываем деток хороших, достойных граждан нашей страны.

- Еще одно из направлений работы - расширение направлений использования материнского капитала. Лично вы, если я правильно помню, рассказали журналистам, что у вас есть такая опция, но вы в семье до сих пор не решили, на что именно его направить. По-прежнему не определились?

- Да все так же. Все так же. Мы до сих пор не знаем, как им распорядиться. При том, что мы прекрасно понимаем, что он стремительно обесценивается, но что сейчас делать? Влезать в какую-то ипотеку новую? При том, что этот капитал составляет небольшую сумму…

- Это региональный?

- Нет, федеральный, мы не можем претендовать на материнский капитал в городе. Там очень жесткие критерии, не каждая семья может претендовать на материнский капитал в Санкт-Петербурге. Материнский капитал здесь предоставляется семье при рождении или усыновлении третьего, четвертого или последующих детей.

- Возвращаясь к федеральному, те же проблемы?

- Те же проблемы. Сейчас ипотека баснословна. В нее лучше не влезать. Ты просто сам заведомо себя отдаешь на разграбление, если влезаешь в ипотеку. Даже с учетом того, что ты воспользуешься этими средствами материнского капитала. Поэтому мы просто сидим и ждем. Ждем чего-нибудь, может быть, какое-то еще направление появится, куда его можно будет потратить, но пока мы не видим, как им распорядиться, как эти средства заставить работать на благо семьи, в частности, на благо нашего ребенка.

- Личные пожелания, что законотворцы должны сделать, чтобы вы прямо завтра пошли оформляться?

- Мое мнение — все-таки желательно инвестировать материнский капитал в недвижимость. Детям она всегда пригодится, и вообще наличие жилья это очень хорошая инвестиция. Сейчас ситуация в экономике, ключевая ставка Центробанка просто не позволяют заниматься инвестированием в недвижимость, с условием того, что у тебя нет всей суммы. Если бы у нас была вся сумма на приобретение хотя бы квартиры-студии, мы бы, конечно, ее купили нашей дочери. Но мы понимаем, что у нас всей суммы нет, это все равно ипотека и это бессмысленно. Да, еще оставили программу семейной ипотеки, но там уже проблемы, критерии определенные. И, например, у одного банка на днях закончились средства на эти цели в этом году и все. Поэтому ждем.

- Когда рассматриваются меры поддержки для родителей. Вы как отец в этот момент стараетесь быть объективным или все-таки примеряете на себя все возможности обсуждаемые?

- Я и примеряю, и стараюсь быть объективным. При том, что я понимаю, что большинство мер поддержки меня не касается. Для большинства мер поддержки предусмотрены имущественные какие-то ограничения, что доход не должен превышать определенных значений. И я понимаю, что я на это не претендую. Я просто всегда стараюсь думать, было бы это полезно нам как семье, нам как родителям, и всегда исхожу из этих критериев.

- Чаще всего как получается, полезно семье?

- Практически все полезно. Если бы мы находились в такой ситуации, нам бы это пригодилось.

- Раньше в соцсетях можно было услышать про проблемы с записью в детский сад, первый класс. Может у вас как у депутата есть обратная связь от жителей, сохранилась ли эта проблема или сейчас все стало лучше?

- Сам я с этой проблемой не столкнулся. Я вообще никаким админресурсом не пользовался. Как обычный родитель записал ребенка в детский сад, и нас записали. Позвонили, мы пришли, оформили все документы и пошли в детский сад. Никаких проблем не было. Но объясняется это тем, что мы живем в Центральном районе. Район устоявшийся, с устоявшейся инфраструктурой, активное жилищное строительство не ведется. То население, которое есть в этом районе, оно обеспечено необходимой социальной инфраструктурой, детскими садами, школами и так далее. С проблемами сталкиваются в основном жители тех районов, где ведется активная стройка. Это наши окраинные районы. Там, где строят, там и проблемы. Потому что, к сожалению, темпы строительства социальных объектов не поспевают за темпами строительства жилья.

И нельзя сказать, что городская власть ничего не делает. Делают очень много и обязывают застройщиков вводить эти объекты. Строишь дом - построишь садик, это все есть, они этим занимаются, но все равно очень сложно угнаться за темпами роста населения. Надо понимать, что районы новостроек - жилье эконом-класса, студии или там однушки. Их покупают, как правило, молодежь, молодые семьи. Соответственно, у молодых семей будут дети. Это все нанизывается друг на друга, и неизбежны эти проблемы. Школы, где огромное количество классов, двухсменное обучение в школах. Поэтому, да, проблема есть, иногда даже обращаются, что вот там не записать ребенка никак, помогите.

- А по какому механизму решаются эти вопросы? Вот вы буквально - какой у вас алгоритм действий после обращения такого?

- Я на официальном бланке составляю обращение на имя главы района, рассказываю, что вот такая ситуация. Как правило, например, многодетная семья, предоставили им место в школе, но далеко. Причем дети в разных школах, родители не могут всех троих детей одновременно отвезти. А возле дома школа ближайшая, куда ребенок сам может дойти, там мест нет. Как правило, всегда исполнительная власть, районные власти такие вопросы положительные решают.

- Одна из главных задач властей, и, в принципе, она никогда не уходила на второй план - повышение рождаемости. Как считаете, какие нужно меры принять в городе для этого вопроса? Сейчас наборы для новорожденных вручают, сертификаты, субсидии и прочее. Как вы оцениваете нынешние вот эти меры поддержки, и что можно еще сделать?

- Понимаете, самое главное, что здесь. Если молодая семья будет понимать, что рождение второго, третьего ребенка их не разорит, не пустит по миру, что они смогут, во-первых, сами достойно жить еще и давать все необходимое ребенку, тогда и будет повышаться у нас рождаемость. Я убежден, что многих останавливает именно, скажем так, уровень их дохода для того, чтобы заводить второго, третьего ребенка или вообще ребенка заводить. И когда этот вопрос будет решен, когда люди будут понимать: да, я уверен в завтрашнем дне, я знаю, что прокормлю себя и детей, они будут у меня всегда одеты, обуты и чистые, - тогда будут у нас дети рождаться.

- Вы упомянули про второго и последующего ребенка. Еще один важный вопрос, как решиться на рождение первого?

- Ну, смотрите, действительно сложно. Мы тоже к этому вопросу так долго шли. Тут, наверное, даже я в какой-то степени был тормозом. Мне хотелось как-то более профессионально развиваться. Супруга хотела ребенка.

- Карьера была приоритетней?

- Да, какое-то время из таких карьерных соображений. Но потом мы к этому пришли и активно начали планировать, это на длительное время затянулось. В какой-то момент мы уже даже как-то махнули рукой, отпустили… И все получилось. Видимо, из-за того, что мы слишком по этому поводу заморачивались. В общем, все получилось и я, на самом деле, пожалел о том, что я сам так долго этот вопрос тормозил и надо вообще было все это делать раньше.

- Так что именно подтолкнуло? Дайте совет молодежи нашей.

- Не бояться. Если вы более-менее твердо стоите на ногах, имеете невысокий уровень дохода, но хотя бы стабильный - решайтесь на рождение ребенка. Можно себя в чем-то ограничить, но дать ребенку. Поэтому надо решаться, надо делать. Это невообразимое счастье иметь детей.

Проект "Город для семьи" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга