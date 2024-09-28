Прямая линия с Сергеем Кропачевым состоится 3 октября

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Сергеем Кропачевым состоится 3 октября в 20:00, сообщили 28 сентября в Telegram-канале Александра Беглова.

Трансляция прямой линии пройдет в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства Петербурга.

Вопросы предлагают отправлять на страницу Кропачева ВКонтакте или по телефону 246-79-49.

Сергей Кропачев стал вице-губернатором Петербурга 19 февраля 2024 года. Он курирует работу комитета по тарифам и комитета по энергетике. До него эту должность занимал Сергей Дрегваль.

На прошлой прямой линии правительства на вопросы петербуржцев о строительстве метро и социальных объектов отвечал вице-губернатор Николай Линченко. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

фото ЗАКС.Ру