Линченко про открытие метро и детсады во дворах

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)

Очередная "прямая линия" с вице-губернатором Петербурга состоялась вечером 26 сентября, в этот раз ее героем стал Николай Линченко. Поступавшие ему вопросы носили как сугубо локальный, так и общегородской характер. Не все ответы на них были исчерпывающими и однозначными.

Дворы и школы с детсадами

В правительстве Петербурга Линченко курирует деятельность четырех комитетов и одной службы. В зоне его ответственности находится работа комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по строительству, комитетов по инвестициям и по развитию транспортной инфраструктуры, а также службы государственного строительного надзора и экспертизы.

Сама "прямая линия" транслировалась в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и на странице Смольного во "ВКонтакте". Вопросы можно было задавать в соцсетях или же по телефонному номеру 246-79-49, их озвучивали ведущая Лидия Виэльба и представительница Центра управления регионом Екатерина Земцовская.

Нынешняя "прямая линия" не стала для Линченко первой — в июле 2023 года он уже становился гостем эфира. В своем вступительном слове чиновник заявил, что все последние пять лет в городе устраняли недостаток социальных объектов, из-за чего пришлось менять подход к жилищному строительству и "наращивать семимильными шагами" объемы строительства социальных объектов. Подобная политика, по его словам, дала плоды, так что теперь жилье строится со школами, поликлиниками и детскими садами. "Если в 2019 году строилось 16 объектов социальной инфраструктуры, в текущем году их будет построено — за счет средств как бюджета, так и инвесторского блока — сто", — поделился цифрами спикер. Всего в 2024 году в городе планируется ввести в строй 37 школ и 57 детских садов, что должно стать "полноценным рекордом в масштабах страны".

Первые вопросы, озвученные в студии, касались как раз вопросов строительства школ и детсадов. Судя по всему, радость от перспектив видеть подобные объекты в своих дворах испытывали далеко не все авторы.

Но все же самый первый вопрос касался нехватки детского сада и школы. Жительница ЖК "Царская столиц" интересовалась сроками открытия объектов. Она сообщила, что добивается ответа с 2022 года. "Я писала несколько раз в 2023 году все это. В июле вы мне написали, что объект будет построен в 2024 году, но почему-то в январе 2024 года вы написали, что здание будет введено во II квартале 2026-го", — отмечала петербурженка и интересовалась, будет ли в итоге построен объект.

Линченко ответил, что строительство инфраструктуры не было синхронизировано с возведением жилья, но теперь городские власти договорились с инвестором и тот построит детсад и школу за собственные деньги. Ввод в эксплуатацию все же намечен на 2026 год, следовало из его слов.

Авторы других двух вопросов, наоборот, выражали несогласие с планами строительства в их дворах. Один из них касался открытия детского сада в сквере на Выборгском шоссе, 23/2. "Хотят построить детский сад для детей Парнаса. У нас мест в садах хватает для жителей микрорайона. Строить детский сад — это издевательство над жителями нашего двора и жителями Парнаса", — говорилось в первом обращении. Второе касалось планов строительства начальной школы во дворе, ограниченном домами на пересечении проспекта Энгельса и улицы Сикейроса. Петербурженка также указывала на отсутствие нехватки мест в ближайшей школе и просила строить здание "там, где есть очень острый дефицит".

— У нас нет разделения между детьми, я имею в виду: дети Парнаса, дети микрорайона Шувалово-Озерки. <...> Мы считаем обеспеченность в радиусе нормативной доступности, всегда причем. Перерасчету подлежит любая обеспеченность в пределах квартала. <...> В данном конкретном квартале ранее был утвержден, еще в 2007 году, проект планировки по жилой застройке. <...> Мы откорректировали эту градостроительную документацию, утвердили проект застройки квартала как раз с точки зрения обеспеченности этого квартала с точки зрения функционала именно детского сада, — ответил Линченко на первый из двух вопросов.

Во втором случае вице-губернатор также сослался на наличие утвержденного проекта квартала, в соответствии с которым школа должна быть построена во дворе. Он сослался на наличие поблизости нескольких жилых комплексов без социальной инфраструктуры. "Суммарная обеспеченность [инфраструктурой] этого микрорайона — дефицитная, причем дефицитная в части начальной ступени образования", — высказался вице-губернатор и добавил, что нормативы озеленения нарушены строительством не будут.

Мосты и Удельный парк

Помимо сугубо местных вопросов, тревожили горожан и более крупные проблемы. Так, жительница Петербурга написала вице-губернатору о том, что выступает против строительства трассы в Удельном парке. По ее мнению, зеленая зона вполне благоустроена и не нуждается в каких-либо изменениях.

Свой ответ Линченко начал с рассказа о том, что вопросы озеленения в Петербурге регулируются Генеральным планом, и с утверждения, что при работе над документом нормы озеленения были увеличены почти до 30 %. Речь идет о зонах рекреации и, в том числе, об обособленных парках и скверах, отметил он.

— У нас эти все объекты увязаны между собой с точки зрения полноценного воплощения транспортного каркаса. <...> Это основа развития любого мегаполиса. Они не вступают в конфликт, — уверял Линченко, говоря о взаимодействии зеленых зон и дорог. По его словам, петербуржцы не должны опасаться строительства вблизи парков, поскольку подобные объекты "никогда не залазят на территорию зеленых зон".

Два прозвучавших вопроса касались вопросов мостостроения через Неву. Автор первого выражала сомнения в целесообразности строительства Ново-Адмиралтейского моста через Большую Неву и просила объяснить его необходимость для города и Васильевского острова. К этому вопросу подверстали еще один, касающийся возможности разрушения "нормальной для пешеходов" набережной Лейтенанта Шмидта и липовой аллеи.

Вице-губернатор в ответ сослался на Генплан, согласно которому к 2040 году в Петербурге должны появиться четыре новые переправы, включая Большой Смоленский мост, мост в составе ШМСД, Арсенальный и Ново-Адмиралтейский мосты и, в придачу к ним, Орловский тоннель под Невой. Строительство этих объектов было утвеждено в Генплане развития Ленинграда еще в 1965 году, продолжил свои рассуждения чиновник.

— У меня большое сомнение, что сомневались или как-то неправильно рассчитывали в Госплане и в институте развития Ленинграда. <...> Я уверен, что точно без ошибок НИИ Генплана, готовивший материалы современного Генплана, проанализировал все и переподтвердил эти решения. Данный документ прошел согласования во всех министерствах, — аргументировал Линченко необходимость строительства моста.

Вице-губернатор сослался на проблемы улично-дорожной сети и на необходимость облегчения транзитных потоков. "Мы же сейчас не анализируем, насколько сегодня превышены мощности и пропускная способность Благовещенского и Дворцового моста и какова нагрузка. <...> У них ненормативно больший износ происходит", — отметил он.

Линченко отметил, что для проекта моста потребуется "особое решение" с тем, чтобы не повредить набережную Лейтенанта Шмидта. При этом сам проект планировки будет учитывать транспортные потоки вплоть до набережной Обводного канала с тем, чтобы не создавать неудобства, в том числе, и для жителей Коломны.

Уже упоминавшийся Большой Смоленский мост стал героем отдельного вопроса уже под занавес "прямой линии". Жительница дома на проспекте Обуховской Обороны, идущего под снос ради строительства переправы, интересовалась условиями предстоящего расселения и жаловалась на отсутствие информации об этом.

Демонтаж в связи с возведением моста предстоит нескольким зданиям на левом берегу Невы. Линченко заверил, что оценка жилья в них будет происходить по рыночным ценам. Постановление об изъятии жилых домов сейчас завершает прохождение необходимых экспертиз, следовало из его слов.

— Полная рыночная оценка каждой квартиры будет произведена, и на этом основании у собственников равноценно будет производиться изъятие. У нанимателей все даже гораздо проще, <...> при решении вопроса им будет предоставляться соответствующая жилплощадь как нанимателям с учетом норматива обеспеченности, — пообещал вице-губернатор.

Он также отметил, что в рыночную стоимость жилья будут также входить права общедолевой собственности на земельный участок и затраты на переезд.

Линченко о метро

Сразу несколько вопросов петербуржцев вице-губернатору касались строительства метрополитена. Линченко расписывал красоты будущих станций, но о сроках открытия "Горного института" распространяться не стал.

Первый вопрос был посвящен срокам строительства подземного перехода станции метро "Богатырская", а заодно и срокам решения о строительстве выхода из строящейся станции "Театральная".

Свой ответ Линченко начал с экскурса в новейшую историю строительства подземки в Петербурге. По его версии, "городу удалось сделать самое важное — не дать загубить отрасль метростроения". Речь шла о банкротстве "Метростроя" в 2021 году и об организации нового подрядчика в лице АО "Метрострой Северной столицы" (АО МССС). Новый подрядчик "мужественно взялся за, казалось бы на старте, практически гиблое дело", работая на арендованном оборудовании и на арендованных площадях, продолжил выступающий. Тем не менее, костяк коллектива удалось сохранить и даже прирастить новыми кадрами, увеличив штат с трех до пяти тысяч человек.

— Мы уже почти дошли до станции метро "Богатырская", — обратился к современности Линченко, имея в виду работы по проходке тоннеля от существующей "Беговой". Станция будет подземного исполнения с подземным же переходом, отметил он. В целом объемы работ полностью законтрактованы, строительство ведется, и это вызывает у Линченко уверенность в возможности справляться с поставленными задачами.

Ответ на вопрос о строительстве выхода из "Театральной" так и не прозвучал.

Следующий вопрос был предельно краток. "Где станция "Горный институт" к 1 сентября?" — зачитала обращение представительница ЦУР.

— Было сказано, что у нас в сентябре будут закончены строительно-монтажные работы по станции метро "Горный институт", и сегодня я там регулярно бываю и на эскалаторе, уже движущемся самостоятельно, спускаюсь на станцию метро "Горный институт". Основной объем строительно-монтажных работ <...> уже выполнен, но сегодня самый ответственный момент, — приступил к ответу герой "прямой линии".

Из последовавших объяснений следовало, что до открытия станции следует провести целый комплекс работ по наладке и согласованию целого ряда систем, после чего предстоит получить положительное заключение Ростехнадзора. Лишь после этого станция сможет открыться для пассажиров, поведал Линченко.

— Отработаем, отладим, проведем комплексные испытания и точно назначим дату пуска пассажиров в эти новые станции. <...> Они, эти станции, будут соответствовать нашему ленинградскому, петербургскому стилю метростроения, они встанут в один ряд с шедеврами метростроения, вровень со станцией "Автово", — не поскупился на похвалы оформлению новых станций вице-губернатор.

Тем не менее, каких-либо определенных сроков открытия "Горного института" он не назвал. Из слов Линченко следовало лишь, что он рассчитывает на запуск станции "в максимально сжатые сроки".

"Прямые линии" с вице-губернаторами проходят в Петербурге раз в неделю по четвергам. Участник следующего эфира пока неизвестен, однако его должны назвать заранее, чтобы горожане успели прислать свои вопросы.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)