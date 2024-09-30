КГИОП заявит в полицию из-за поврежденной лапы льва на Банковском мосту

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратится в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела после того, как неизвестные повредили лапу крылатого льва на Банковском мосту, сообщила 30 сентября "Фонтанка".

Правообладателем памятника является Государственный музей городской скульптуры, которому предстоит устранить повреждения, уточнили в КГИОП.

Повреждение заметили еще в воскресенье, 29 сентября. Читатель "Фонтанки" рассказал, что оно выглядело так, будто лапу крылатого льва пробили арматурой. Петербуржец попытался самостоятельно на время устранить проблему, чтобы защитить скульптуру от попадания дождевых капель, но этого оказалось недостаточно.

К утру понедельника повреждение было временно замазано. В ближайшее время грифону предстоят ремонтные работы.

Напомним, что реставрация крылатых львов была завершена в 2019 году. Уже в следующем году они подвергались акту вандализма.

Фото: ЗАКС.Ру