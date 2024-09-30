Тихоненко: В новом созыве будем развивать занятия по общей физической подготовке

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Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко в интервью ЗАКС.Ру рассказал, как местная администрация и депутаты вовлекают жителей в спорт, как ходьба с палками помогает справиться с одиночеством, а также о муниципальной секции бокса и о планах пробежаться с коллегами.

Чем муниципалы из Владимирского округа могут увлечь своих жителей в плане спорта?

- У нас есть боксерский клуб. В помещении, выделенном городом, расположен боксерский клуб и секция бокса. Очень много его воспитанников занимают серьезные места на соревнованиях. Мы увлекаем детей в эту секцию спорта отчасти для того, чтобы какие-то возрастные скачки пубертата могли найти выход в этот прекрасный вид спорта. Я тоже в свое время немного увлекался, поэтому считаю, что это очень интересный и важный вид спорта. У нас проходили соревнования по волейболу — такая массовая история, когда в рамках округа собираются дворовые команды, и мы проводим турниры в летний период. Еще мы регулярно на постоянной основе закупаем для жителей абонементы в бассейн.

Важно, чтобы муниципальные органы власти в первую очередь обращали внимание на массовое вовлечение жителей в общепрофилактические виды спорта. Секции спортивные, как футбол или бокс, направлены на спортивный результат. А для жителей серебряного возраста, например, нужны простые занятия. У нас есть скандинавская спортивная ходьба. В силу того, что был летний период, мы это приостановили, потому что в основном скандинавской ходьбой занимаются зрелые люди, летом они все уезжают. Но мы стараемся проводить их весь год. Есть волонтер, житель нашего округа, спортсмен, который проводит эти занятия. Мы об этом всегда пишем, рассказываем, приглашаем всех. Хотелось бы значительно большего вовлечения. Может быть, еще больше внимания уделим информированию и привлечем людей на наши мероприятия. И в новом созыве я вижу целью — развивать такие занятия общей физической подготовкой среди жителей.

- Скандинавская ходьба — это какой-то общий городской или даже всероссийский сейчас тренд. Откуда эта мода? Это же, по сути, просто ходьба.

- Этот тренд достаточно давно существует. У нас чуть позже стал развиваться, чем за рубежом. По информации врачей, именно хождение с палками больше способствует физической нагрузке, так все части тела оказываются задействованы. Про это и участники тренировок говорят. А это же ведь не только общая физическая подготовка, но и возможность пожилым людям между собой общаться, коммуницировать, для кого-то — способ избежать одиночества, влиться в компанию: прийти с термосом, позаниматься, поговорить, посмеяться, сделать фотографии в конце. Эти занятия еще и социальную функцию выполняют. Кроме спортивной истории для людей старшего поколения проводили и обучение работе с гаджетами. И помимо обучения они приходят, чтобы пообщаться между собой. Им это важно, нужно и интересно. А такое общение — это тоже про здоровье. Замкнутость, отсутствие контактов, движения, общения ведут ко многим проблемам.

- Про бокс. Кажется, у вас единственный муниципалитет, где есть такая спортивная секция.

- У муниципалитета четыре помещения в пользовании, одно из них — на улице Боровой, где очень давно существует уже эта секция бокса. Туда может попасть буквально любой житель округа.

- И кто в основном туда ходит? Это молодежь или постарше?

- Это разные возраста — и младший, и старший возраст. Туда ходят те, кто именно увлекается боксом, потому что это тот спорт, в котором все-таки нужно практиковаться, постоянно улучшать свои навыки, в этом случае будет результат. Здесь занимаются уже не просто любители, а чаще устоявшиеся спортсмены, заинтересованные в результате.

- Девушек там тренируют?

- Девушки были тоже.

- Сколько содержание целого боксерского клуба составляет в год?

- Это не очень большие деньги: коммунальные платежи, зарплата двум тренерам и расходные материалы, иногда небольшой ремонт. Боксерский клуб функционирует в рамках подведомственного учреждения муниципалитета.

- В общих чертах про Владимирский округ. Это Центральный район. Ваши коллеги из соседних МО говорят, что население достаточно пожилого возраста, не все заинтересованы в активном спорте. У вас как с этим обстоят дела?

- Мы проводили несколько лет назад исследование, которое этот факт в итоге не подтвердило. Все-таки люди разного возраста проживают. Население количественно уменьшается. Из центра люди уезжают, становится больше коммерческих и офисных помещений. Но тенденции на преобладание пожилых нет. По возрасту лица моложе трудоспособного роста до 14 лет — 11%, лица трудоспособного возраста от 15 до 60 лет — 72,5%.

- У вас была своя футбольная команда. Это прям муниципальная сборная?

- У нас была своя команда по футболу "Владимирский экспресс", она выступала в одной из лиг, и мы ежегодно тратили 10 миллионов на то, чтобы ее поддерживать: тренировки, выезды, тренерский состав. Но в связи с состоявшейся реформой местного самоуправления и резким снижением доходной части мы вынуждены были спортивный клуб передать Центральному району. Это была достаточно долгая история — много лет клуб работал, много вырастил воспитанников, он был знаковый, привлекал внимание. Там были разновозрастные группы, более старшие — это околопрофессиональные ребята-спортсмены, то есть это была действительно серьезная большая спортивная история.

- Не жалко было расставаться?

- Основная причина, конечно же, в том, что не было средств из-за реформы. Десять миллионов — огромные средства, поэтому, к сожалению, это был вынужденный шаг. Ну и, конечно же, сложно было контролировать участие только жителей округа в тренировках, это было не менее важным моментом, по которому мы отказались от этого спортивного клуба. Конечно, это было болезненное решение. Мы вместе с районом принимали участие в решении этого вопроса.

- Про полномочия. На днях был проект закона, о том, чтобы у муниципалов отобрать часть обязанностей…

- По поводу благоустройства?

- Да. Там же и спортивные площадки тоже в том числе. Как отнеслись к проекту?

- Конечно, я отнесся отрицательно, потому что я последовательный сторонник увеличения полномочий муниципальных органов власти, и никак не их сокращения. Тем более, мне непонятны те аргументы, которые приведены, что какая-то часть муниципалитетов не исполняет свои полномочия. Внесены поправки в Конституцию, где говорится, что муниципальный орган власти находится в вертикали публичной власти. Странно, если что-то не работает — убирать полномочия. Представим, что какой-то из комитетов работает плохо, его же работу не передают другим комитетам. Нет, наоборот, делаются выводы, меняется председатель, и ожидаются решения поставленных задач. Так и здесь должно быть. У губернатора есть полномочия выразить вотум недоверия главе округа. Важно в этом случае использовать вот такие методы стимулирования, ставить задачи с ключевыми показателями эффективности, как в коммерческой организации. Это абсолютно нормально.

- Как вы считаете, администрация района потянет такой огромный объем работ?

- Им, конечно же, придется увеличивать штат. Это невозможно потянуть — только у нас больше 50 площадок. Всего шесть муниципалитетов, из них три достаточно больших, значит, в трех — столько же площадок, около 50. Итого около 200 получается. Достаточно серьезная задача. Я не вижу возможности тем составом сотрудников, которые есть в районах, справиться с ней. Будет ли в этом смысл? Я буду говорить про наш муниципалитет. Я не вижу, что мы не справляемся с благоустройством. В рамках тех средств, в которых мы находимся, мы исполняем все 100%. Мы уже не первый год понимаем, как работает система, что есть субсидии, на которые нужно подать проект. Мы работаем, у нас нет проблем. Для аргумента в духе "какие-то главы не справляются" можно применить методы стимулирования.

Я считаю, что муниципальные органы власти как раз могли бы быть огромной помощью и поддержкой городскому хозяйству. Они могли бы снимать огромное количество острых проблем. Масштаб не будет означать качественный результат конечной работы. Чем больше махина, тем сложнее с ней справляться.

- Возвращаясь к спорту. Какие есть идеи для развития?

- У меня была идея организовать историю "Забег с главой". Я в свое время даже пробежал полумарафон, поэтому, мне кажется, это было бы интересно вовлечь людей в такую спортивную историю. Каждый бы пробежал по силам, 3-5 километра. Я очень давно собираюсь это сделать, но, может быть, после этого интервью это будет как некое обещание внедрить в округе эту идею, и своим примером показать необходимость таких простых доступных спортивных занятий.

Еще есть общероссийское движение, которое продвигает идею ежедневно делать десять тысяч шагов. Есть минус, что не так много зеленых мест у нас в округе, где можно было бы это реализовать, но все равно погулять по улицам и нашагать 10 тысяч шагов для здоровья. Или выйти в прекрасный сад на Пионерской площади, если кто-то не хочет идти по городской застройке, и за пару кругов пройти эти 10 тысяч шагов.

Я вижу важность направленности на развитие ОФП и вовлечения как можно большего количества жителей в активности, которые не требуют каких-то больших финансовых затрат, где можно палками для скандинавской ходьбы, уличными тренажерами проводить простые, действенные физические упражнения. Что-то мне подсказывает, что это будет востребовано в первую очередь у женщин. Мужчин, конечно, сложнее вовлечь в историю общедоступных тренировок. Думаю, "Забег с главой", возможно, позволит их привлечь. Буду привлекать депутатов, чтобы еще больше популяризировать всю эту историю.

Проект «Муниципальный спорт» реализован на средства гранта Санкт-Петербурга