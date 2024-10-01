Спасатели демонтировали обрушившийся балкон на Восстания

Спасатели демонтировали частично обрушившийся балкон пятиэтажного дома на улице Восстания, 37-39. Администрация Центрального района 30 сентября подтвердила, что угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Бетонная плита пятого этажа накренилась и частично обрушилась на балкон ниже, пострадавших не было. На место прибыли спасатели, врио главы администрации Центрального района Александр Векслер и представители управляющей компании

Ранее "Фонтанка" сообщала, что дом обслуживает ЖКС № 3. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около трех часов ночи. В администрации добавили, что управляющая компания занимается устранением последствий.

фото из канала администрации Центрального района