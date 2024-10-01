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Новости 13:32

В дом на Мойке вернулись исторические чугунные решетки

фото ЗакС политика В дом на Мойке вернулись исторические чугунные решетки

На балкон дома № 28 на набережной реки Мойки вернулись исторические чугунные решетки после реставрации, сообщили 1 октября активисты группы "Центральный район за комфортную среду обитания". 

В этом году начался капремонт фасада дома, включая восстановление балконов и их ограждений. Работы по реставрации решеток стартовали в августе: мастера восстановили сохранившиеся части и отлили недостающие элементы, такие как балясины. Спустя два месяца конструкции вернулись на свое место. 

Дом на Мойке, 28, был построен в 1846 году, а его перестройка по проекту архитектора Павла Мижуева состоялась в 1879 году. Последний капитальный ремонт проводился в 1976 году.

Ранее сообщалось, что 1 октября на улице Восстания частично обрушился балкон жилого дома, но обошлось без пострадавших. 

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания


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