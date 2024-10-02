ЗакС принял закон о праве муниципалов отмечать всероссийские праздники

Законодательное собрание Петербурга 2 октября в третьем, окончательном чтении приняло закон, позволяющий муниципальным образованиям организовывать мероприятия, приуроченные к общероссийским праздникам и памятным датам, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующие поправки в действующее законодательство отправлены на подписание губернатору.

До этих поправок законом не была предусмотрена возможность для выделения средств из местных бюджетов на проведение или финансирование мероприятий, связанных с городскими праздниками и памятными датами. Несмотря на ограничения, часть муниципальных образований все равно проводила различные тематические мероприятия по случаю важных дат - иногда это становилось поводом для реакции контролирующих и надзорных ведомств. В частности, Контрольно-счетной палаты и прокуратуры.

Ранее ЗАКС.Ру уже рассказывал об этой инициативе, которая расширяет полномочия органов местного самоуправления в части проведения различных встреч и праздников. В то же время, в муниципальном сообществе активно обсуждался законопроект, подготовленный жилищным комитетом, согласно которому у МО предлагается изъять практически все полномочия по благоустройству.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру