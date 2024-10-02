Законопроект о увеличении доплат молодым педагогам в Петербурге прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 2 октября в первом чтении приняли законопроект об увеличении доплат молодым педагогам, которые работают менее трех лет в городских образовательных учреждениях, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идет о работниках детских садов, школ, колледжей и организаций дополнительного образования. Доплаты предлагается увеличить более, чем в два раза.

Сейчас для молодых специалистов подготовлены выплаты в размере 2 и 1,5 тысяч рублей при условии наличия высшего или среднего профессионального образования соответственно. Суммы доплат, согласно рассматриваемому законопроекту, составит 5 и 4 тысячи рублей соответственно в зависимости от уровня образования. Индексация не проводилась с 2016 года. Депутат Марина Шишкина удивилась, тому, что размер выплаты меняют впервые за восемь лет. Она предложила ежегодно увеличивать размер выплат, но представитель губернатора Константин Сухенко предложение не поддержал. По его подсчетам, в период индексации выплата стала бы меньше.

С помощью повышения доплат Смольный, который подготовил законопроект, хочет повысить интерес молодых специалистов к трудоустройству в государственные образовательные учреждения. Для получения выплат педагог должен соответствовать трем условиям: впервые получили профильное образование, приступили к работе в госучреждениях по специальности не позднее трех лет после получения диплома, а также состоят в трудовых отношениях с учреждением. За последние полгода такой мерой поддержки воспользовались чуть более шести тысяч человек.

Предполагается, что норма после вступления в силу будет действовать на правоотношения с 1 сентября 2024 года. В этом году на эти доплаты собираются выделить из бюджета 108 млн рублей, в последующие годы - по 325 млн рублей.

Напомним, губернатор Александр Беглов обещал внести этот законопроект на рассмотрение в парламент еще во время своего ежегодного отчета перед депутатами.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру