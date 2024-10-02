Мебель, спецодежда и елочные игрушки: что закупал Смольный в сентябре

В прошедшем сентябре администрация губернатора Петербурга разместила на сайте госзакупок в общей сложности 39 заявок на сумму 37,6 млн рублей, что заметно превышает масштабы августовских закупок. Тогда Смольный разместил за месяц 22 закупки на 4,2 млн рублей. ЗАКС.Ру изучил, в чем именно нуждались чиновники в первый месяц осени.

Самая крупная закупка касается изготовления мебели, ее стоимость составила 10,4 млн рублей. На конкурс выдвинулся единственный участник, он и был признан победителем. В рамках процедуры итоговая стоимость контракта не изменилась.

За предложенные деньги администрация губернатора получит 144 единицы мебели. В частности, речь идет о поставке диванов, кресел, стульев и тумб, столов и шкафов. Также заказчику поставят, среди прочего, два стола-рецепции и цветочницу.

Другая крупная закупка касалась приобретения календарей на 2025 год. Начальная цена контракта составляла 5,7 млн рублей, по итогам конкурса его стоимость уменьшилась до 3,4 млн рублей. Согласно технической документации, всего за эти деньги Смольный рассчитывает приобрести 2 360 календарей различных видов. Среди них 960 настенных календарей "Трио", 500 настенных перекидных календарей, 600 календарей типа "домик" и 300 настенных перекидных круглых календарей.

Третьей по стоимости закупкой оказалась механизированная уборка и вывоз снега с территории комплекса зданий Смольного. Максимальная сумма контракта была указана в размере четырех миллионов рублей, при этом в обосновании расчета стоимости указывалось на невозможность в точности определить объем оказываемых услуг. В качестве начальной цены каждой отдельной услуги администрация указала 6 333 рубля. Победитель конкурса согласился заниматься уборкой, получая по 4 750 рублей за каждый отдельный случай.

Помимо перечисленных, в сентябре Смольный разместил еще шесть закупок стоимостью выше одного миллиона рублей. В частности, чиновники планируют получить 600 подарочных наборов из фарфора или стекла за максимальную цену в размере трех миллионов рублей. В описании объекта закупки говорится, что все изделия должны быть выпущены Императорским фарфоровым заводом. В основном это должны быть чайные пары, но также речь идет о 10 кофейных парах с изображением Маленького принца или героев советского мультфильма о Винни-Пухе, а заодно о 20 наборах для вина или шампанского.

Сразу три закупки касались поставки спецодежды и специальной обуви. Как и в случае с зимней уборкой, здесь имелись тонкости в связи с невозможностью заранее определить объем необходимых товаров. Поэтому, помимо общей максимальной цены, здесь указывались цены за каждый комплект и за их комплект в рамках каждой закупки.

Так, максимальная цена закупки летней спецодежды была установлена на уровне 1,8 млн рублей. При этом совокупная стоимость 10 видов поставляемой экипировки, включающей куртки, брюки и полукомбинезоны с защитой от общих производственных загрязнений, а также водонепроницаемые плащи и костюмы с защитой от кислот, равнялась 38,3 тысячи рублей. По итогам конкурса победителем признали участника, который вызвался поставлять спецодежду за 33,6 тысячи рублей.

Поставку зимней спецодежды в Смольном оценили в 1,3 млн рублей и 57,3 тысячи рублей соответственно. Здесь имелись в виду мужские и женские куртки, брюки и полукомбинезоны с защитой от пониженных температур. Поставку летней женской обуви, мужских ботинок и полуботинок, а также сапогов оценили в 752,6 тысячи рублей и 44,6 тысячи рублей соответственно. По итогам закупок итоговая стоимость комплектов зимней одежды оказалась без изменений, а цена обуви снизилась до 41,2 тысячи рублей.

Постепенно в Смольном начинают готовиться к празднованию Нового года. В последний день сентября администрация разместила закупку о поставке наборов елочных игрушек по максимальной стоимости 635,2 тысячи рублей. Всего за эти деньги предполагается поставка 90 наборов из глазурованного фарфора. Первый набор должен состоять из трех елочных украшений, в остальных предполагается по две игрушки разных видов. Повторяющейся чертой всех четырех наборов является наличие игрушки в виде трамвая.

Закупка моющих средств обойдется Смольному в 520,2 тысячи рублей, поставка мобильного коврового оверлока — в 493,2 тысячи рублей. Поставщик должен будет не только доставить устройство, но также провести за свой счет его сборку и наладку.

Проведение фестиваля "Владимирская купель" в 2024 году Смольный оценил в 402,7 тысячи рублей. Потратят, правда, меньше: по результатам конкурса победителю заплатят 340,3 тысячи рублей. В рамках мероприятия организатор должен будет провести мастер-классы для 110 участников, предоставив, в том числе, восемь русских национальных костюмов.

Начальная стоимость организации мероприятия под названием "За сильную Россию" составила 123,3 тысячи рублей, поставщик должен будет организовать для участников кофе-брейк, а также обеспечить информационную поддержку события. Проведение посвященного профилактике экстремизма мероприятия обойдется в сумму, не превышающую 54,6 тысячи рублей.

Также в прошедшем сентябре чиновники закупали книги — по итогам конкурса начальная стоимость закупки в размере 163,2 тысячи рублей уменьшилась до 140,2 тысячи рублей. За эти деньги библиотека Смольного пополнится такими изданиями, как "50 лучших головоломок для развития левого и правого полушария мозга", "99 секретов общения", "В чем ценность человека? Практическая философия", "Зум и безумие в высшей школе: как образование становится цифровым" и "Ликвидация враждебного элемента". Всего предполагается поставка 185 наименований книг по одному экземпляру каждая.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру