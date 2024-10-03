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Муниципал 13:33

Спустя пять лет портрет Путина вернулся в зал заседаний МО №72

фото ЗакС политика Спустя пять лет портрет Путина вернулся в зал заседаний МО №72

Новое руководство МО "№72" вернуло в зал для проведения заседаний совета портрет президента Владимира Путина, сообщил ЗАКС.Ру источник. Фотография главы государства заняла место возле гербов России и Петербурга. Компанию портрету президента составляет снимок губернатора Александра Беглова. Портреты на этом месте отсутствовали последние пять лет - после выборов 2019 года муниципалы решили заседать без них. 

Напомним, в 2019 году разгорелся скандал из-за решения муниципалов снять портрет президента. Муниципалов тогда стали упрекать в проявлении неуважения к первым лицам государства. Глава МО шестого созыва Павел Швец рассказывал об этой истории в интервью ЗАКС.Ру. 

Напомним, по итогам муниципальных выборов 2024 года в совет МО №72 прошли в основном представители "Единой России". До этого муниципалитет был одним из немногих, где большинство мандатов досталось оппозиционерам. 

Константин Леньков / Фото предоставлено читателем ЗАКС.Ру


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