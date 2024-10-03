Кропачев не назвал дату начала полноценного отопительного сезона

В Петербурге с начала недели стартовало периодическое протапливание, однако переход к полноценному отопительному сезону может растянуться на полмесяца, заявил вице-губернатор Сергей Кропачев в ходе "прямой линии" 3 октября. Точная дата в его выступлении названа не была.

Житель Петербурга поинтересовался у Кропачева, когда следует ожидать включения отопления. В ответ вице-губернатор отметил, что сейчас "жители разделились все-таки на два лагеря: те, кому уже холодно, и те, кому еще жарко". Периодическое протапливание ведется с утра 30 сентября, подобная процедура призвана, в том числе, настроить в течение двух недель систему теплоснабжения в преддверии зимы, следовало из его слов.

— У нас все-таки поставка тепла и теплоносителя теплоснабжающими организациями осуществляется до границы дома. И для того, чтобы наладить работу управляющей компании и теплоснабжающей организации, необходимы эти две недели на подстройку, настройку, наладку, устранение возможных шероховатостей. Ну и, конечно, не скрою, что за эти две недели, возможно, вскроются какие-то еще дефекты, которые мы не увидели и не могли увидеть за время гидравлических испытаний, — заявил Кропачев.

Чиновник отметил, что начало полноценного отопительного сезона возможно после того, как средняя температура за пять дней оказывается ниже восьми градусов по Цельсию. В связи с этим пока работа ведется в тестовом режиме и параллельно отслеживается погода, продолжил он.

Кропачев также связал старт периодического протапливания с жалобами родителей на холод в детских садах и школах. "Уже холодно, кому-то совсем холодно, и мы в связи с этим начали в первую очередь отопление именно социальных учреждений, в том числе больниц", — поведал он.

Ранее стало известно о начале периодического протапливания в Ленинградской области. Батареи должны стать теплыми в домах до конца недели.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)