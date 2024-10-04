Новые депутаты Ломоносова впервые собрались спустя почти месяц после выборов

Первое заседание муниципального совета "Город Ломоносов" состоялось 3 октября, почти через месяц после подведения итогов выборов. Новой главой муниципального образования стала представитель ЛДПР Наталья Афанасьева, которая на момент избрания работала заместителем директора по спортивно-массовой работе в Центре физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района.

Афанасьева является жителем Ломоносова в третьем поколении. Ей 47 лет. Окончила СПбГУ, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Замужем, имеет двоих детей.

Всего по итогам голосования в этом округе смогли избраться восемь единороссов, а также один представитель "Справедливой России — За правду" и один от ЛДПР. Глава совета предыдущего созыва Надежда Смольникова в этих выборах участие не принимала.

Подробнее о том, как изменилось руководство в муниципальных образованиях после выборов — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото МО "Город Ломоносов"