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Муниципал 13:29

Новые депутаты Ломоносова впервые собрались спустя почти месяц после выборов

фото ЗакС политика Новые депутаты Ломоносова впервые собрались спустя почти месяц после выборов

Первое заседание муниципального совета "Город Ломоносов" состоялось 3 октября, почти через месяц после подведения итогов выборов. Новой главой муниципального образования стала представитель ЛДПР Наталья Афанасьева, которая на момент избрания работала заместителем директора по спортивно-массовой работе в Центре физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района. 

Афанасьева является жителем Ломоносова в третьем поколении. Ей 47 лет. Окончила СПбГУ, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Замужем, имеет двоих детей. 

Всего по итогам голосования в этом округе смогли избраться восемь единороссов, а также один представитель "Справедливой России — За правду" и один от ЛДПР. Глава совета предыдущего созыва Надежда Смольникова в этих выборах участие не принимала.

Подробнее о том, как изменилось руководство в муниципальных образованиях после выборов — в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото МО "Город Ломоносов"


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Смольникова Надежда Николаевна
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Смольникова Надежда Николаевна 




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