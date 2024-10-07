В ЗакСе предложили скрывать адрес и доходы участников СВО во время выборов

Группа депутатов Заксобрания Петербурга подготовила федеральную инициативу в выборное законодательство, которая освободит участников специальной военной операции от предоставления некоторых данных при подаче документов для участия в выборах. В частности, парламентарии предлагают скрывать данные о месте жительства участников СВО, а также не обнародовать сведения о доходах кандидата и членов его семьи.

Инициативу подготовили депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Так, во время подачи документов для участия в выборах участники СВО смогут не сообщать в избирательную комиссию информацию о месте жительства. Сведения о доходах, в случае принятия закона, они подавать по-прежнему будут, но на информационных стендах на избирательных участках эти данные публиковать не будут.

Как пояснил ЗАКС.Ру один из авторов законопроекта Денис Четырбок, такие меры должны защитить военнослужащих от действий злоумышленников. Сейчас доступ к данным о месте жительства кандидата имеют все члены комиссии - не исключено, что кто-то из ЧПРГ сможет использовать эту информацию с недобрыми намерениями, полагает Четырбок. Сокрытие от общественности данных о доходах, по его словам, сможет помешать планам мошенников похитить денежные средства и у кандидата, и у членов его семьи.

"Следует также отметить, что ранее полномочия отдельных членов избирательных комиссий были прекращены в связи с признанием таких лиц иностранными агентами. Нельзя в полной мере исключать вероятности наличия в составах отдельных избирательных комиссий лиц, фактически находящихся под иностранным влиянием, однако не внесенных в реестр иностранных агентов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Парламентарий добавил, что инициатива также была отправлена для отзыва в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию - там возражений по тексту законопроекта не возникло.

Напомним, президент Владимир Путин последние годы активно продвигает идею о том, чтобы участники спецоперации баллотировались на выборные должности. В некоторых случаях для таких кандидатов предусмотрены некоторые послабления. Например, для участия в праймериз "Единой России" участники СВО должны сдавать упрощенный пакет документов. Также они получают дополнительные баллы на внутрипартийном голосовании. Еще оказывать юридическую поддержку на выборах призывали в Центральной избирательной комиссии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру