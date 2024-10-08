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Новости 15:15

Для строительства нового небоскреба в Лахте снесут три здания на Береговой улице

фото ЗакС политика Для строительства нового небоскреба в Лахте снесут три здания на Береговой улице

АО "Синергия" уведомило Госстройнадзор о сносе трёх зданий на Береговой улице, 19, в рамках подготовки к строительству "Лахта Центра – 2", документ от 7 октября появился на сайте ведомства.

Снос коснётся административного здания центра парусного спорта, гаража и бокса. В настоящее время идёт разработка проекта планировки территории, а окончательное решение ожидается в апреле 2025 года.

Напомним, что в Приморском районе дорожники начали строительство новой магистрали М-32. Она должна будет повысить транспортную доступность микрорайона "Юнтолово" и Лахта-Центра".

Фото: ЗАКС.Ру


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