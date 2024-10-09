КГИОП обратился в полицию из-за разборки котельной бань Егоровых

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) обратился в полицию после начала демонтажа советской котельной на Малом Сампсониевском проспекте, 5. В пресс-службе ведомства 9 октября сообщили, что работы не были предусмотрены в проекте, получившем положительное заключение в 2023 году.

КГИОП направил заявление в полицию для пресечения нарушений и предостережение ответственным лицам о соблюдении законодательства. Контроль за соответствием работ проекту возлагается на орган, выдавший разрешение.

Трехэтажное здание, построенное в 1903 году как бани братьев Егоровых, не имеет статуса объекта культурного наследия, но считается историческим. С 2007 года оно не используется. Планируется капитальный ремонт для создания филиала школы на 175 мест, без сноса исторических частей и капитальных стен.

Напомним, что недавно КГИОП обращался в полицию из-за сноса исторических бань братьев Недлер.

фото из Telegram-канала "SOS СПб СНОС"