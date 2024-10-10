За выгул собак без намордников чаще штрафовали жителей Центрального, Калининского и Кировского районов

С жителей Петербурга, выгуливавших собак без намордника и поводка, взыскали около 7 тысяч рублей в виде административных штрафов, сообщили 10 октября в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В соответствии с законодательством Петербурга, владельцам собак могут быть назначены штрафы на основании ст. 8.1 Закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (нарушение правил содержания собак). По данным ведомства, с начала года было выписано 30 административных штрафов на общую сумму 46 тысяч рублей. Чаще всего штрафы налагались на жителей Калининского, Кировского и Центрального районов. Сейчас удовлетворены требования пяти исполнительных документов на почти семь тысяч рублей.

Законопроект об утверждении новых правил обращения с собаками рассматривается в ЗакСе. Документ принят в первом чтении.

Напомним, что с января более 672 млн рублей взыскали с петербуржцев за нарушения ПДД.

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