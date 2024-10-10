На пересечении Бассейной и Космонавтов появилась площадка для дрессировки собак

В Московском районе Петербурга открылась новая специализированная площадка для дрессировки собак, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Установка площадки осуществлялась в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Теперь владельцы собак могут заниматься их дрессировкой на пересечении Бассейной улицы и проспекта Космонавтов.

"Каждая такая площадка - часть важной работы по созданию комфортной городской среды для всех обитателей города и большая радость как для животных, так и для их владельцев. Вопросы о создании новых площадок и местах их размещения мы предварительно обсуждаем с жителями в районах", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Территория площадки разделена на две зоны: для больших и маленьких собак. Также на ней есть специальные дог-боксы с гигиеническими пакетиками, места для отдыха для владельцев и пешеходные дорожки.

Напомним, что с жителей Петербурга, выгуливавших собак без намордника и поводка, взыскали около 7 тысяч рублей в виде административных штрафов.

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